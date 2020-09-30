Публикация мемуаров Барака Обамы стала причиной переноса вручения Букеровской премии в этом году

Публикация мемуаров 44-го президента США Барака Обамы стала причиной переноса вручения Букеровской премии в этом году. Церемония состоится 19-го ноября.

По словам литературного директора премии Гэби Вуда, два захватывающих литературных события года не должны происходить в один день и читатели получат пару дней передышки.