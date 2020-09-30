Сергей Шойгу объявил о полном разгроме террористической группировки «Исламского государства» в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о полном разгроме террористической группировки «Исламского государства» (запрещена в России) в Сирии. Министр считает правильным решение о российской военной операции в Сирии. По его данным, за пять лет операции убито более 133 тысяч боевиков.