Горбачев: Если бы Советский Союз сохранился, мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее

Если бы Советский Союз сохранился, мир был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, — считает первый президент СССР Михаил Горбачев. Он заявил об этом в интервью лондонской газете Таймс.

Ранее Горбачев говорил, что Советский Союз распался не из-за неэффективной экономической политики, а из-за того, что у союзных республик сформировалось свое государственное понимание и с этим нужно было считаться.