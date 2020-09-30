Россиянина Евгения Никулина приговорили в США к семи годам тюрьмы. Он признан виновным в киберпреступлениях, в частности, ко взлому LinkedIn в 2012 году. Во время судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы.