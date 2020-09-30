Россиянина Евгения Никулина приговорили в США к семи годам тюрьмы. Он признан виновным в киберпреступлениях, в частности, ко взлому LinkedIn в 2012 году. Во время судебных слушаний Никулин признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения. Прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы.
2020-09-30T09:30:48+03:00
2020-09-30T09:38:11+03:00
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09:30, 30 сентября 2020
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