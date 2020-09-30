Сегодня Верховный суд рассмотрит вопрос о возможности пересмотра дела экс-сенатора Башкирии Изместьева

Президиум Верховного суда РФ 30 сентября рассмотрит вопрос о возможности пересмотра дела экс-сенатора Башкирии Игоря Изместьева, осужденного пожизненно за терроризм и организацию заказных убийств. О сути дела рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Национальной общественной организации «За права человека» Лев Пономарев.

«Сегодня в 10.00 в Верховном суде состоится заседание по пересмотру приговора сенатору Игорю Изместьеву. Несмотря на чудовищное обвинение, анализ документов показал, что не он руководил бандой. И он не ответственен за все эти убийства. И если назначать какое-то наказание, то не пожизненное», — рассказал он.

Л.Пономарев напомнил, что ЕСПЧ признал, что в отношении И.Изместьева были нарушены права не по одной, а по нескольким статьям, в том числе было нарушено право на справедливое судебное рассмотрение.

16 января 2007 года И.Изместьев был задержан в аэропорту Бишкека в результате спецоперации сотрудников ФСБ России и доставлен в Москву. А уже 24 января того же года ему были предъявлены обвинения по статьям 33 и 105 Уголовного кодекса РФ («Организация умышленных убийств, совершенных по найму организованной группой»). По версии следствия, заказчиком ряда преступлений, а затем и одним из лидеров кингисеппской преступной группировки являлся Игорь Изместьев.