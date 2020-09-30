Кандидат в президенты США от демократов, Джозеф Байден, считает, что в американской истории не было главы государства хуже Дональда Трампа. Байден заявил об этом во время теледебатов с действующим главой Белого дома. Он вновь обвинил президента в ошибочной стратегии во время пандемии коронавируса

В свою очередь, Трамп сказал, что если бы США действовали согласно стратегии Байдена, границы остались бы открытыми и жертвами коронавируса стало бы гораздо больше людей.

Трамп также припомнил Байдену, что тот иногда путает факты из своей собственной биографии.

Трамп и Байден без конца перебивали друг друга и обвиняли во лжи, перед началом дебатов не пожали друг другу руки, и во время одной из словесных перепалок Байден попросил Трампа «на минуту заткнуться» и назвал своего оппонента «щенком Путина».