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09:05, 30 сентября 2020

Джозеф Байден считает, что в американской истории не было главы государства хуже Дональда Трампа

фото: Carolyn Kaster/ ТАСС
фото: Carolyn Kaster/ ТАСС

Кандидат в президенты США от демократов, Джозеф Байден, считает, что в американской истории не было главы государства хуже Дональда Трампа. Байден заявил об этом во время теледебатов с действующим главой Белого дома. Он вновь обвинил президента в ошибочной стратегии во время пандемии коронавируса

В свою очередь, Трамп сказал, что если бы США действовали согласно стратегии Байдена, границы остались бы открытыми и жертвами коронавируса стало бы гораздо больше людей.
Трамп также припомнил Байдену, что тот иногда путает факты из своей собственной биографии.

Трамп и Байден без конца перебивали друг друга и обвиняли во лжи, перед началом дебатов не пожали друг другу руки, и во время одной из словесных перепалок Байден попросил Трампа «на минуту заткнуться» и назвал своего оппонента «щенком Путина».



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