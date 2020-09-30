Студентов медвузов снова приглашают поработать в больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией

Выпускников и студентов московских медицинских вузов снова приглашают поработать в больницах на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. – сообщает РБК. Весной студентов уже привлекали к борьбе с COVID.

Тем временем, вице-премьер Татьяна Голикова предложила продлить до конца года выплаты врачам, которые работают с коронавирусными больными, однако изменить порядок выплат и оплачивать только фактически отработанное время.

Президент Путин это предложение поддержал.

В Москве рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ранее мэр Собянин рекомендовал людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями не выходить из дома без особой необходимости, а работодателям перевести сотрудников на удаленку. Эти рекомендации будут действовать до 28 октября.

Кроме того, мэр продлил школьные каникулы.