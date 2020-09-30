Азербайджан и Армения продолжают полномасштабные бои в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения, несмотря на призывы Совбеза ООН и всего мирового сообщества прекратить огонь, продолжают полномасштабные бои в Нагорном Карабахе. Обе стороны заявляют о новых потерях, которые понес противник.

Минобороны Азербайджана утверждает, что за несколько дней боёв Армения потеряла убитыми и ранеными более двух тысяч человек, уничтожено около 130-ти танков и другой техники, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. Там сказали, что боевые действия идут по всему фронту. О своих потерях Баку не сообщил. На этом фоне минобороны Армении распространило кадры уничтожения колонны с боеприпасами азербайджанских военных. Ереван рапортует о том, что Армия обороны Карабаха успешно действует по всей линии соприкосновения. Специализированный сайт военной информации banak.info сообщил, что на рассвете над столицей непризнанной республики Степанакертом были сбиты два азербайджанских беспилотника. В Баку это не подтверждают. Армения не рассматривает вопрос о вводе миротворцев в Нагорный Карабах, сказал премьер Никол Пашинян. Он отметил, что не обсуждал вчера по телефону с президентом Путиным возможность военного вмешательства России в ситуацию в Карабахе. Пашинян допускает, что Ереван может признать независимость Карабаха. По его словам, которые приводит агентство Интерфакс, это зависит от ряда факторов.

Бои в Нагорном Карабахе идут с утра воскресенья. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации. В Армении и Азербайджане введено военное положение. В непризнанной республике сообщали, что Азербайджан нанес удары из систем Град по столице Степанакерту и другим населённым пунктам, расположенным в глубоком тылу. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.