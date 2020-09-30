Около 48% опрошенных россиян сейчас ищут подработку, — выяснилось в ходе опроса сервиса «Worki». Ищут дополнительный заработок 30% молодых людей, причем среди московской молодежи этот показатель выше, чем в среднем по России, — отмечает ТАСС.

Самая популярная подработка – охранник, курьер и продавец в магазине.