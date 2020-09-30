Президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден провели первые дебаты в Кливленде, штат Огайо. Дискуссия прошла в обстановке непримиримости, кандидаты постоянно перебивали друг друга, в какой-то момент Байден попросил Трампа «заткнуться».

Байден на протяжении всех дебатов называл Трампа лжецом, «щенком Путина» и расистом.

Президент США Дональд Трамп во время дебатов обещал отчитаться о своих налогах, он отметил, что платит «миллионы». Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп уклонялся от выплаты федерального подходного налога. Утверждается, что в 2016 и 2017 годах Трамп заплатил только 750 долларов.