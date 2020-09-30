Выпускникам и студентам медицинских вузов снова предложили работу в больницах на фоне роста заболеваемости COVID-19

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов снова предложили работу в больницах на фоне роста заболеваемости COVID-19. Объявление от имени департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета, — сообщает РБК.

Между тем, вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила изменить принцип выплат медикам за работу с коронавирусными больными и платить за фактически отработанное время.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 33 с половиной миллиона человек. Умерли более одного миллиона.