Азербайджан утверждает, что Армения понесла большие потери в ходе боев в Карабахе – более двух тысяч военнослужащих убиты и ранены, уничтожено большое количество военной техники противника, — сообщило Министерство обороны Азербайджана.

По данным азербайджанских военных, сейчас боевые действия ведутся по всему фронту. Данные о своих потерях Баку не приводит.