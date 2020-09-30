Министерство информации Белоруссии лишило интернет-издание tut.by статуса средства массовой информации

Это связано с новым судебном разбирательством.

Белорусские власти на три месяца запретили выпуск сетевого издания tut.by. Оно не будет обладать статусом СМИ с 1-ого октября до 30-ого декабря. Это связано с тем, что Министерство информации подало соответствующий иск в Экономический суд Минска.

Как пояснили в ведомстве, обращение связано с тем, что в период с 7-ого августа по 15-ое сентября в отношении ООО «Тут Бай Медиа» было вынесено четыре письменных предупреждения. Они касались нарушений закона со стороны издания, а именно публикаций информации, «распространение которой запрещено». О каких именно данных идёт речь – не уточняется. Первое заседание по иску министерства должно состояться 8-ого октября.

Чиновники смогли лишить tut.by статуса СМИ, поскольку интернет-издание так и не обжаловало в суде ни одно из предупреждений ведомства. Главный редактор сайта Марина Золотова, сказала агентству РИА «Новости», что её команда еще думает о том, стоит ли подавать апелляцию.

Интернет-издание tut.by считается одним из самых популярных в Белоруссии. Оно активно освещает протестные акции, которые проходят в последние месяцы в разных городах страны.