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08:05, 30 сентября 2020

В США состоялись первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и его соперником Джо Байденом

В США во вторник состоялись первые президентские дебаты между президентом Дональдом Трампом и его соперником, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли в Кливленде, Огайо. Модерировал их ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес. С которым Дональд Трамп вступил в перепалку в первые же 15 минут, постоянно перебивая Байдена и нарушая регламент, на который согласились штабы обоих кандидатов. Президент США попытался приписать Байдену поддержку ультра-левой повестки, что бывший вице-президент США немедленно отверг, сделал несколько безуспешных попыток вывести Байдена из себя атаковав его сына, Хантера Байдена, а также несколько раз припомнил Хиллари Клинтон. Байден указал Трампу на то, что при его президентстве 200 тысяч американцев умерли от коронавируса и еще 7 миллионов заразились, экономика была остановлена, а в американских городах вспыхнули протесты и беспорядки. Перебивание и попытка закричать соперника со стороны Трампа продолжались все 90 минут, и в какой-то момент Байден, вздохнув, сказал сопернику — да замолчишь ты уже или нет? А также назвал Трампа клоуном.

Результат выступления кандидатов в президенты на первых дебатах уже сказался на букмекерских ставках — шансы Дональда Трампа понизились с 45 до 41 процентов.



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