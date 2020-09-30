МИД РФ убежден, что эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердят Новичок в анализах Навального

Политически ангажированным и предвзятым назвали в МИДе руководство технического секретариата ОЗХО. Его специалисты брали пробы у Алексея Навального. В своем докладе они зафиксируют следы боевого нервно-паралитического вещества Новичок в анализах оппозиционера, заранее уверены в российском ведомстве. Эксперты организации по запрещению химоружия по просьбе Берлина провели исследования, об их выводах пока неизвестно. В российском МИДе полагают, что сотрудники ОЗХО отобрали анализы Навального в ходе «секретной операции, которую тщательно скрывали от России все её участники». На Смоленской площади недовольны тем, что организация разгласила факт оказания помощи, не получив согласия Москвы. В МИДе напомнили о трех запросах генпрокуратуры немецким властям о правовой помощи в расследовании возможного отравления оппозиционера. Ответа не получили. Ранее лаборатории в Германии, Франции и Швеции пришли к выводу, что главный критик Кремля был отравлен ядом из группы Новичок. Соратники Навального рассказали, что следы вещества немецкие эксперты нашли на горлышке одной из бутылок с водой, которую сотрудникам ФБК удалось забрать из номера политика в гостинице Томска.

Алексей Навальный почти 3 недели после отравления в августе провел в коме, политик до сих пор продолжает проходить реабилитацию в Германии.