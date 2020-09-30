Глава американского федерального агентства по авиации сегодня проведет тестовый полет на Боинге 737-Макс, чтобы оценить его годность к возобновлению полетов. Полеты лайнера были приостановлены по всему миру полтора года назад после двух крупных авиакатастроф.

Полеты Boeing 737 Max был остановлены в марте прошлого года после того, как в двух авиакатастрофах индонезийских и эфиопских авиалиний, случившихся с разницей в полгода, погибло 346 человек. Расследование установило, что Боинг скрывал факт технических проблем с самолетом, а сертификацию лайнера федеральное агентство США по авиации фактически отдало на откуп самому Боингу. Глава агентства Стив Диксон, бывший пилот и топ-менеджер авиакомпании Дельта, несколько раз заявлял, что не одобрит возобновление полетов Боинга 737-Макс, пока сам не проведет испытательный полет. Диксон заранее прибыл в Сиэтл, где расположен завод Боинга, чтобы пройти обучение на тренажере.

Если лайнер будет одобрен, то некоторым авиакомпаниям придется создать и провести новые программы обучения пилотов. Крупнейший перевозчик США American Airlines планирует завершить этот процесс к январю 2021 года.

На прошлой неделе главный регулятор безопасности полетов Европы заявил, что Боинг 737-Max может получить разрешение на возобновление полетов в ноябре и ввести лайнеры в эксплуатацию к концу года.