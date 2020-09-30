Z Архив новостей новости
5 1 6 10
07:05, 30 сентября 2020

Правительство сегодня собирается внести в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

Его разработал минфин.

Главный финансовый документ ведомство Антона Силуанова составило с учетом экономического кризиса, вызванного коронавирусом и падения цен на нефть. В бюджете из-за этого образовался серьезный дефицит. Отличительной особенностью бюджета на предстоящие три года аналитики называют то, что расходы правительства на экономику превысят средства, которые потратят на оборону. При этом на нее все равно планируют выделять приличные суммы – ежегодно около трёх триллионов рублей, тогда как на здравоохранение и образование почти втрое меньше, пишут Новые известия. Проект бюджета предусматривает увеличение налоговой нагрузки как на бизнес, так и на простых россиян. Ставки акцизов на табак в следующем году вырастут сразу на 20 процентов, следует из документа. С россиян, которые зарабатывают больше пяти миллионов рублей в год, будут брать 15-типроцентный налог. Вырастут налоги для нефтяников и газовиков, отменят часть льгот на добычу полезных ископаемых. Власти также не проиндексируют в следующем году зарплаты госслужащим и сделают это только спустя несколько лет.

В Госдуме уже начали рассматривать правительственные проекты, которые относятся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ничего нового Американское санкционное «правосудие», как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным…

5 107 6 10604 25.09
Блоги

+ Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Владимир Путин: Борьба с эпидемией продолжается Вступительное слово на расширенном заседании президиума Государственного совета…

5 74 6 9460 28.09
8читать ;смотреть
Блоги

Карина Орлова журналист

«Вы считаете допустимым платить $750 налогов?!» Что будет, если американцы, а особенно республиканцы, которые всегда настаивают на том, что они — главные плательщики налогов, узнают, что их президент вполне вероятно налоговый мошенник…

5 330 6 44827 28.09
Блоги

Карина Орлова журналист

Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал «миллиардером» Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу Форбс…

5 96 6 13137 29.09
Блоги

Александр Черкасов председатель совета правозащитного центра «Мемориал»

О приговоре Юрию Дмитриеву Дело Дмитриева было сфабриковано по политическим мотивам. Причина – не только в его многолетней работе по увековечиванию памяти жертв советского террора…

5 37 6 5131 29.09
Блоги

Максим Ликсутов руководитель Департамента транспорта Москвы

Как мотивировать жителей использовать общественный транспорт Как вы уже поняли, и в других странах решают вопрос поощрения пользования общественным транспортом, но не могут точно так же прийти к единому универсальному решению. Что, если его может придумать кто-то из вас?..

5 52 6 7299 28.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 138 6 22304 23.09
Блоги

«Ответственность полностью несет военно-политическое руководство Армении» Заявление Посольства Азербайджанской Республики в Российской Федерации в связи с эскалацией боевых действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта…

5 118 6 20424 28.09
Блоги

+ Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Светлана Тихановская: Сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию Я являюсь единственным лидером, который был избран белорусским народом…

5 115 6 20910 23.09
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Нагорный Карабах стал кровоточащей раной, которой определенные силы не дают возможность зажить Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности…

5 84 6 15431 27.09
Блоги

+ Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии Лукашенко вступает в должность президента Белоруссии «Я вступаю в должность Президента с особым чувством гордости за белорусов»...

5 69 6 12931 23.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 13464 23.09
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Трамп отдает себе отчет, что Белоруссия – зона влияния России Если честно, я думаю, что Трамп мало себе представляет, где находится Белоруссия. Хотя за это время ему, наверное, показали все-таки…

5 45 6 9058 24.09
Блоги

+ Новая песня на стихи Марии Захаровой Новая песня на стихи Марии Захаровой Любовь Успенская, «Я слишком тебя любила»...

5 29 6 6065 24.09
Блоги

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов» Комментарий Департамента информации и печати МИД России к разночтениям и нестыковкам по ситуации вокруг А.Навального…

5 133 6 28353 25.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Казанская Формула для решения нагорно-карабахского конфликта Руководители и Азербайджана и Армении готовы к ее реализации. Россия настойчиво требует от них подписать. Но в обществах обеих стран есть радикальные националистические настроения, которые не готовы принять никаких компромиссов…

5 55 6 12362 28.09

Популярное за неделю

Новости

Российский МИД выразил уверенность, что ОЗХО подтвердит наличие «Новичка» в анализах Алексея Навального Сейчас эксперты исследуют результаты и проверяют версию властей Германии о воздействии на российского оппозиционера боевого отравляющего вещества…

5 13 6 5030
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Он заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился – и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации. И, как я понимаю, даже не спустил воду…

5 73 6 116119 23.09
#слушать 50:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Должна ли Россия силой разнять Армению и Азербайджан?
5 21 6 5475 27.09
Блоги

Вил Мирзаянов доктор химических наук, один из разработчиков «Новичка»

Копия технического задания на испытание бинарного оружия на основе «Вещества А-232» «Новичок-5» Еще раз ставлю для всех, включая и М.Захарову…

5 302 6 170305 24.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Разгадка Путина. Власть Мытарей Разгадка Путина. Власть Мытарей Путин врет или врут ему? Моя версия ответа на этот вопрос после телефонного разговора двух президентов…

5 84 6 122228 27.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8769777
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4651096

Сегодня в эфире