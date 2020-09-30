Правительство сегодня собирается внести в Госдуму проект бюджета на ближайшие три года

Его разработал минфин.

Главный финансовый документ ведомство Антона Силуанова составило с учетом экономического кризиса, вызванного коронавирусом и падения цен на нефть. В бюджете из-за этого образовался серьезный дефицит. Отличительной особенностью бюджета на предстоящие три года аналитики называют то, что расходы правительства на экономику превысят средства, которые потратят на оборону. При этом на нее все равно планируют выделять приличные суммы – ежегодно около трёх триллионов рублей, тогда как на здравоохранение и образование почти втрое меньше, пишут Новые известия. Проект бюджета предусматривает увеличение налоговой нагрузки как на бизнес, так и на простых россиян. Ставки акцизов на табак в следующем году вырастут сразу на 20 процентов, следует из документа. С россиян, которые зарабатывают больше пяти миллионов рублей в год, будут брать 15-типроцентный налог. Вырастут налоги для нефтяников и газовиков, отменят часть льгот на добычу полезных ископаемых. Власти также не проиндексируют в следующем году зарплаты госслужащим и сделают это только спустя несколько лет.

В Госдуме уже начали рассматривать правительственные проекты, которые относятся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству.