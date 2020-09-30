Совет безопасности ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Председатель СБ Абду Абарри сказал журналистам, что члены Совета поддерживают позицию генерального секретаря организации, который призывал снизить напряженность в регионе и без промедления вернуться к переговорам.

По итогам очередного дня боев стороны сообщали о потерях, понесенных противником. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что в воздушном пространстве был обнаружен истребитель F-16. Ранее в Ереване утверждали, что турецкий самолет этого типа сбил Су-25 армянских ВВС. Впрочем, Баку и Анкара это отрицают.

Возможное участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе может повлиять на расстановку сил в регионе и отношения между Москвой и Анкарой, — такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог, научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.

По мнению Пастухова, отношения России и Турции исторически противоестественны.