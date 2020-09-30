Microsoft назвала Россию ответственной за большинство кибератак, санкционированных на уровне государства

В ежегодном отчете, посвященном цифровой безопасности, утверждается, что хакеры из России в общей сложности атаковали более 200 организаций. Действия злоумышленников зачастую прямо или косвенно имели отношение к выборам в США и связанным с политикой компаниям в Европе. Уточняется, что большинство атак удалось отразить.

В числе стран, власти которых санкционировали массовые кибератаки, Microsoft также назвала Иран, Китай и КНДР.