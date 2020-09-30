Петербургский суд сегодня продолжит рассматривать дело историка Олега Соколова

Учёного обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Петроградский районный суд продолжит работу в полдень. На заседании начнёт предъявлять доказательства защита историка Олега Соколова. Сейчас интересы обвиняемого представляют два адвоката. Ранее подсудимый отказался от услуг защитника Александра Почуева, который рассказал об угрозах в свой адрес. Напомним, Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, с которой он был в долгой любовной связи. По версии следствия Соколов расчленил тело и попытался утопить останки в Мойке. В качестве потерпевшего в суде участвует брат погибшей. Ранее суд признал этот статус за родителями Ещенко, однако они отказались участвовать в процессе. По их словам, суд стал слишком тяжёлым моральным испытанием. Добавлю, что эксперты признали подозреваемого вменяемым.

После задержания Соколов признал вину. Однако на суде он сказал, что объяснит свою роль в событиях лишь после того, как обвинение представит все доказательства.