Верховный суд сегодня повторно рассмотрит дело бывшего сенатора Игоря Изместьева

Он отбывает пожизненный срок по обвинению в организации заказных убийств и терроризме. Причиной заседания стало решение Страсбургского суда.

Президиум Верховного суда намерен изучить жалобы юристов бывшего сенатора и решение ЕСПЧ. Летом прошлого года он усмотрел в деле Изместьева нарушения Европейской конвенции. В частности статей о праве на справедливый суд и уважение частной жизни. Суд Страсбурга тогда обязал Россию выплатить осуждённому 12 тысяч евро. Бывший сенатор от Башкирии ранее жаловался, что под арестом провел больше трех лет без оснований, родных к нему не пускали, уголовное дело в Мосгорсуде рассматривали в закрытом режиме. Напомним, сенатором Изместьев был в нулевых. Его лишили статуса в конце 2006-го за совмещение своих обязанностей с коммерческой деятельностью. Вскоре ФСБ задержала его в Киргизии и привезла в Москву. В конце 10-го года Изместьева отправили за решетку до конца жизни. Его признали виновным в создании и руководстве преступной группой, организации ряда убийств и попытке подорвать машину в прошлом делового партнера — сына первого главы Башкирии Муртазы Рахимова. До вынесения приговора экс-сенатор обратился в Страсбург. Оспорить решение в Верховном суде позже ему не удалось.

Отметим, что еще до решения Страсбургского суда президент Путин обещал подумать о помиловании Изместьева. Смягчить участь заключенного просила глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева в июле 17-го года. Однако в список на помилование Изместьева столичная комиссия по этому вопросу так и не включила.