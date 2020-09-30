Клинические исследования российской вакцины от коронавируса центра «Вектор» завершатся сегодня

Глава Роспотребнадзора Анна Попова называет их успешными.

После первого введения вакцины, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», антитела к коронавирусу появляются в течение двух недель. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов. Защитный титр антител формируется после второй иммунизации – так специалисты называют введение вакцины, которое следует после первого. Интервал между двумя уколами составляет 21 день. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, необходимые титры антител у добровольцев нарабатываются и нет клинических проявлений вируса после вакцинации, в частности, температуры. Однако ряд экспертов и врачей сомневаются в эффективности и безопасности представленной вакцины. Во многом это связано с тем, что полностью ее испытания еще не завершены.

Зарегистрировать вакцину от коронавируса, разработанную центром «Вектор», планируется к 15 октября.