Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и начать переговоры

Лидеры двух стран отрицают возможность диалога в существующих условиях.

Минувшим вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по очереди выступили в эфире российского федерального ТВ. Они оба заключили, что сейчас прямые переговоры между странами невозможны. Армянский лидер подчеркнул, что перед тем как начать дипломатический процесс, в первую очередь необходимо остановить насилие. В свою очередь президент Азербайджана сказал, что о начале переговорного процесса не может быть и речи, пока Ереван заявляет о принадлежности Карабаха к Армении.

Также Алиев отметил, что в карабахском конфликте сейчас только две стороны. Президент Азербайджана назвал ложными сообщения о том, что турецкий истребитель сбил армянский военный самолет и добавил, что сейчас нет никаких доказательств участия Анкары в боевых столкновениях.

При этом, премьер-министр Армении говорил обратное. Пашинян заверил, что у него есть достоверные данные о присутствии турецких военных на командных пунктах Азербайджана, и о том, что эти люди местами руководят боевыми действиями.

Ранее Анкара присоединилась к требованиям Азербайджана и пообещала Баку помочь в том числе и на поле боя.

