В России может появиться вертолет с гибридной силовой установкой и искусственным интеллектом

О разработке ВКЛА — перспективного винтокрылого летательного аппарата, — агентству ТАСС рассказали в пресс-службе Фонда перспективных исследований. Проект должен быть конкурентоспособен по отношению к зарубежным аналогам — по продолжительности, скорости и дальности полета, повышенной надежности и универсальности применения. Согласно планам, он будет соответствовать прогнозируемому научно-техническому уровню развития вертолетной техники на следующие 10-20 лет.