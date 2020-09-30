Глава британского правительства предупредил об угрозе исчезновения 1 миллиона видов растений и животных

Почти 70% фауны было потеряно за последние полвека – речь Бориса Джонсона, подготовленную для саммита по биоразнообразию ООН распространила его канцелярия.

Соединенное Королевство взяло на себя обязательство к 2030 году превратить в природоохранные зоны 30% своей сухопутной территории. Сейчас этот показатель превышает 25%. К инициативе, известной как 30by30 присоединились еще полтора десятка государств.