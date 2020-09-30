Власти города Ситка перенесли статую главы русской Аляски в музей

Решение на этот счет было принято еще в середине лета. Местные жители призвали убрать памятник Александру Баранову, сославшись на то, что он оскорбляет чувства коренных народов. Основатель города Ново-Архангельск, который после продажи Аляски Соединенным Штатам переименовали в Ситку, на рубеже 18-19 веков воевал с местными племенами. За отражение их набегов он получил орден Святой Анны II степени.

В российском посольстве выразили сожаление в связи с решением властей Аляски, добавив, что история «продолжает политизироваться».