Министр обороны Сергей Шойгу отчитался об уничтожении более 130 тысяч боевиков в Сирии

В статье для газеты «Красная звезда», приуроченной к пятилетию с начала российской операции в этой стране, глава военного ведомства отметил, что за это время удалось полностью разгромить террористов и решить геополитические вопросы, которые затрагивают интересы Москвы.

По данным Минобороны, боевой опыт в Сирии получил почти весь личный состав подразделений военной полиции, 90% российских летчиков и 60% моряков.