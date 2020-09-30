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05:05, 30 сентября 2020

Адвокаты россиянина Евгения Никулина, осужденного в США за киберпреступления, обжалуют приговор

Защитник Валерия Нечай в разговоре с агентством РИА Новости высказала мнение, что через два года он сможет вернуться домой.
Никулин получил почти 7,5 лет тюрьмы, однако четыре года уже отсидел. Адвокат настаивает на том, что возможность выйти на свободу у него появится после отбытия 85% срока.
Суд присяжных признал Никулина виновным по всем девяти пунктам, в том числе взломе социальной сети LinkedIn и облачного хранилища Dropbox. Американские власти считают его причастным к краже данных сотни миллионов пользователей и попытке продать эти сведения в интернете. Сам россиянин вину не признал.



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