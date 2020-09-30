Россия впервые за 11 лет планирует отправить на МКС два новых модуля

Запуски намечены на апрель и сентябрь следующего года – передает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. Речь идет о многоцелевом лабораторном модуле «Наука» и узловом модуле «Причал».

На данный момент российский сегмент Международной космической станции состоит из пяти модулей: функционально-грузового блока «Заря», стыковочного и грузового отсеков «Пирс» и «Рассвет», а также модуля жизнеобеспечения «Звезда» и исследовательского «Поиска».