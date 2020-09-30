Джо Байден опередил Дональда Трампа в опросах перед первыми дебатами кандидатов в президенты США

По данным исследования Университета Монмута, за представителя демократической партии собираются проголосовать 50% опрошенных избирателей, за действующего главу государства — 44%. Остальные либо затруднились ответить, либо назвали имя третьего кандидата. Опрос, проведенный исследовательской службой Harvard-Harris также указывает на лидерство экс вице-президента, но уже с меньшим преимуществом: 47% против 45%. Об этом пишет газета РБК.

Первые дебаты пройдут уже этим утром по московскому времени.