Сергею Тихановскому продлили срок ареста еще на два месяца

Об этом говорится в телеграм-канале его движения «Страна для жизни». В сообщении утверждается, что судебного заседания по этому поводу не проводилось. Официального подтверждения от правоохранительных органов Белоруссии пока не последовало.

Видеоблогер Тихановский собирался выдвигать свою кандидатуру не президентских выборах, однако против него возбудили дело об «организации действий, грубо нарушающих общественный порядок». Вместо него документы в ЦИК подала его жена Светлана Тихановская. Согласно официальным данным, за нее проголосовали более 10% избирателей. Оппозиция результаты выборов не признала и сформировала координационный совет по передаче власти.