Россияне жалуются на просрочки по займам несмотря на одобренные кредитные каникулы

ЦБ сообщает, что в этом месяце регулятор получил более 11 тысяч подобных обращений – эта тема стала самой популярной среди жалующихся на банки.

Как отмечает РБК, еще весной кредитные организации предупреждали о сложностях, которые могут возникнуть при проверке претендентов на кредитные каникулы. Участники рынка указывали, что из-за серых зарплат клиенты не всегда могут подтвердить падение доходов. В июле ЦБ признавал, что часть заемщиков может лишиться одобренных каникул из-за отсутствия необходимых документов. Регулятор предлагал банкам переводить таких клиентов на собственные программы реструктуризации кредитов.