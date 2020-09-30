На фоне роста заболеваемости коронавирусом в больницы позвали студентов медицинских вузов

Соответствующее объявление от имени Департамента здравоохранения Москвы опубликовано в информационной системе Сеченовского университета Минздрава, — пишет газета РБК. Информацию о порядке участия пообещали разместить дополнительно. Одна из учащихся рассказала изданию, что студенты получают звонки от столичных властей с предложением поработать. Эту информацию также подтвердили в РУДН, а в институте имени Н.И. Пирогова сообщили, что многие студенты и ординаторы еще с весны продолжают работать в клиниках, борющихся с коронавирусом.