Британский певец Стинг не приедет с концертами в Россию

Турне по Восточной Европе, запланированное на осень, было отменено, — пишет в своем фейсбуке агентство Matreshka concerts. Как уточняется, организатор предпринял все усилия, чтобы перенести выступления на следующий год, однако это оказалось невозможным. Сам артист, как говорится в сообщении, «с нетерпением ждет возможности возвращения в Россию для выступлений».

В компании пообещали оперативно вернуть деньги за билеты.