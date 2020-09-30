Сенат США принял временный бюджет, который позволит предотвратить приостановку работы федерального правительства

Законопроект, который теперь должен подписать глава Белого дома, принимает меры для финансирования кабинета министров до 11 декабря, то есть после президентских выборов, запланированных на начало ноября. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В последний раз так называемый «шатдаун» случился в конце позапрошлого года. Тогда госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Правительство приостанавливало работу на фоне разногласий по поводу поправок к бюджету, предусматривающих выделение средств на строительство стены на мексиканской границе.