Прокуратура утвердила обвинительное заключение муниципальному депутату Юлии Галяминой

В ее отношении заведено дело по так называемой «дадинской статье» о неоднократном нарушении порядка организации или проведения публичных мероприятий. В своем телеграм-канале Галямина написала, что суд начнется через 10 дней. Она не исключила, что для нее процесс может закончиться реальным сроком.

В конце августа следователи приехали с обыском на дачу к муниципальному депутату. В СК заявили, что ранее Галямина разместила в социальных сетях призывы участвовать в акции против поправок к Конституции.