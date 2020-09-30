Отравление Алексея Навального а также ситуации в Белоруссии и Нагорном Карабахе станут главными темами саммита ЕС

Соответствующее письмо лидерам стран сообщества разослал председатель Евросовета Шарль Мишель. На повестке также отношения с Китаем, ситуация в Восточном Средиземноморье, укрепление стратегической автономии ЕС и отношения с Великобританией после «Брексита».

Саммит пройдет в первые дни октября. Ранее он был запланирован на 24-25 сентября, однако не состоялся на фоне подозрений на коронавирус у самого Мишеля.