Еще 27 пациентов с коронавирусом, по подсчетам оперативного штаба, умерли в Москве

В последний раз подобный суточный прирост фиксировался в столице в середине лета. По последним данным, общее число жертв в городе с начала эпидемии превысило 5200. Как следует из указа столичного мэра, рекомендации по соблюдению изоляции для пожилых людей в Москве сохранятся до 28 октября. С 5 по 18 октября в школах объявлены каникулы.

Всего в стране были инфицированы более одного миллиона человек, большинство из них выздоровели. Умерли свыше 20 с половиной тысяч граждан.