Компания Disney из-за коронавируса вынуждена сократить почти 30 тысяч работников

По данным Bloomberg, сокращения затронули сотрудников тематических парков, круизных лайнеров, предприятий розничной торговли и членов руководства. В письме, адресованном работникам, на которое ссылается агентство, говорится, что это единственный возможный вариант в свете длительного воздействия пандемии на бизнес.

Как отмечается, до начала распространения инфекции в тематических парках Disney трудились более 100 тысяч человек.