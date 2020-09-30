Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с агентством «Интерфакс» предположил, что такая мера отпугнет людей от похода на сеанс. Он высказал мнение, что эпидемиологическая обстановка в кинотеатрах более безопасна, чем во многих других общественных местах, из-за систем вентиляции, а также напомнил, что после каждого сеанса проводится полная дезинфекция.
Ранее глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева предложила контролерам регулярно заходить в зал и проверять наличие масок, так как многие зрители могут игнорировать эпидемиологические требования во время сеанса.
Представители кинотеатров назвали абсурдным предложение проверять маски на зрителях каждые 15 минут
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с агентством «Интерфакс» предположил, что такая мера отпугнет людей от похода на сеанс. Он высказал мнение, что эпидемиологическая обстановка в кинотеатрах более безопасна, чем во многих других общественных местах, из-за систем вентиляции, а также напомнил, что после каждого сеанса проводится полная дезинфекция.