Представители кинотеатров назвали абсурдным предложение проверять маски на зрителях каждые 15 минут

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с агентством «Интерфакс» предположил, что такая мера отпугнет людей от похода на сеанс. Он высказал мнение, что эпидемиологическая обстановка в кинотеатрах более безопасна, чем во многих других общественных местах, из-за систем вентиляции, а также напомнил, что после каждого сеанса проводится полная дезинфекция.

Ранее глава московского Роспотребнадзора Елена Андреева предложила контролерам регулярно заходить в зал и проверять наличие масок, так как многие зрители могут игнорировать эпидемиологические требования во время сеанса.