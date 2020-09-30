Таллин не намерен предъявлять Москве территориальные претензии

Об этом в интервью газете «Коммерсант» сказал глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. Формально граница между двумя странами до сих пор не оформлена. Парламенты так и не ратифицировали соответствующий договор, подписанный министрами иностранных дел еще в 2014 году.

Российская сторона объясняет, что отозвала подпись соглашения после того, как в Эстонии к нему была добавлена преамбула со ссылкой на Тартуский мирный договор 1920 года, согласно которому к балтийской республике отходила часть территории нынешних Псковской и Ленинградской областей.