Россиянин Евгений Никулин получил в США почти 7,5 лет тюрьмы по обвинению в киберпреступлениях

Суд присяжных признал его виновным по всем девяти пунктам, в том числе взломе социальной сети LinkedIn и облачного хранилища Dropbox.

Никулин уже провел в заключении четыре года. В 2016 в Праге его задержала чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США. Американские власти считают его причастным к краже данных сотни миллионов пользователей и попытке продать эти сведения в интернете. Сам россиянин вину не признал.

На родине Никулина обвиняли в краже 3 тысяч долларов в результате хакерской атаки.