Совет безопасности ООН призвал к незамедлительному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Председатель СБ Абду Абарри сказал журналистам, что члены Совета поддерживают позицию генерального секретаря организации, который призывал снизить напряженность в регионе и без промедления вернуться к переговорам.

По итогам очередного дня боев стороны сообщали о потерях, понесенных противником. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили об уничтожении полутора десятков азербайджанских танков и беспилотников, а также более 500 военнослужащих. В Баку, в свою очередь говорят о разгроме позиций двух батальонов Вооруженных сил Армении.