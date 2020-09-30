Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои в работе социальной сети

Согласно данным профильного портала Downdetector, о проблемах накануне вечером начали сообщать из США, Бразилии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии и Польши. В России больше всего жалоб на сбои поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В основном пользователи сталкиваются со сложностями с обновлением новостной ленты. Небольшая часть сообщений посвящена проблемам с размещением публикаций и работой сайта Instagram.
2020-09-30T01:08:36+03:00
2020-09-30T01:08:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 30 сентября 2020
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