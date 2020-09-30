Премьер-министр Ирака подтвердил намерение ряда стран закрыть посольства в Багдаде из-за обстрелов

Последняя подобная атака произошла накануне – жертвами стали пять человек, в том числе дети. На этом фоне вопрос о закрытии дипмиссий обсуждают США и Европейский союз, сказал Мустафа аль-Каземи. Видеозапись заседания кабинета министров страны опубликована на сайте правительства. Премьер подчеркнул, что в таком случае сотрудничество с этими странами в военной, культурной и экономической сферах может прекратиться.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала о том, что Вашингтон предупредил Багдад о планах закрыть посольство в том случае, если обстрелы так называемой «зеленой зоны» иракской столицы не прекратятся.