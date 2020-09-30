Газета «Коммерсант» со ссылкой на главу профильного департамента Минпромторга Василия Шпака пишет, что эти деньги планируется потратить в ближайшие три года.
В соответствии со стратегией развития, выручка отрасли к 2030 году должна вырасти в 2,5 раза и превысить 5 триллионов рублей, а экспорт – почти в три раза, до 12 миллиардов долларов.
Власти дополнительно выделят 350 миллиардов рублей на развитие радиоэлектронной промышленности
Газета «Коммерсант» со ссылкой на главу профильного департамента Минпромторга Василия Шпака пишет, что эти деньги планируется потратить в ближайшие три года.