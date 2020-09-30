Власти дополнительно выделят 350 миллиардов рублей на развитие радиоэлектронной промышленности

Газета «Коммерсант» со ссылкой на главу профильного департамента Минпромторга Василия Шпака пишет, что эти деньги планируется потратить в ближайшие три года.

В соответствии со стратегией развития, выручка отрасли к 2030 году должна вырасти в 2,5 раза и превысить 5 триллионов рублей, а экспорт – почти в три раза, до 12 миллиардов долларов.