Рекомендации по соблюдению изоляции для пожилых людей в Москве сохранятся до 28 октября

Это следует из указа мэра Сергея Собянина. В связи со всплеском заболеваемости коронавирусом, власти настаивают на том, что людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания не следует выходить из дома без особой необходимости, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу. С 5 по 18 октября в школах объявлены каникулы. В транспорте и общественных местах необходимо носить маски и перчатки.