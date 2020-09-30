Рекомендации по соблюдению изоляции для пожилых людей в Москве сохранятся до 28 октября

Это следует из указа мэра Сергея Собянина. В связи со всплеском заболеваемости коронавирусом, власти настаивают на том, что людям старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания не следует выходить из дома без особой необходимости, а работодателям рекомендуется перевести сотрудников на удаленную работу. С 5 по 18 октября в школах объявлены каникулы. В транспорте и общественных местах необходимо носить маски и перчатки.
2020-09-30T01:05:34+03:00
2020-09-30T01:05:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2717187-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:05, 30 сентября 2020
Загрузка комментариев...