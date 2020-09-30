Российский МИД выразил уверенность, что ОЗХО подтвердит наличие «Новичка» в анализах Алексея Навального

Сейчас эксперты исследуют результаты и проверяют версию властей Германии о воздействии на российского оппозиционера боевого отравляющего вещества. В комментарии на сайте внешнеполитического ведомства говорится о политической ангажированности Организации по запрещению химического оружия. В МИД также добавили, что технический секретариат ОЗХО нарушил правила, разгласив факт оказания помощи по своей линии, не имея на это прямого согласия Москвы, а в ФРГ проигнорировали три запроса российской Генпрокуратуры.
2020-09-30T01:05:17+03:00
2020-09-30T01:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 30 сентября 2020
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