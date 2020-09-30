Миссия США в ОБСЕ заявила, что иностранное вмешательство в конфликт в Карабахе только усилит напряженность в регионе

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что администрация Дональда Трампа должна потребовать, чтобы Турция и другие страны не вмешивались в конфликт в Нагорном Карабахе.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь призвал все стороны к прекращению огня в Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян запявилт, что располагает сведениями о том, что подразделения турецкой армии находятся в Нахичевани. Он призвал международное сообщество осудить действия Баку и Анкары в Карабахе и заставить Турцию уйти с Южного Кавказа.



В Анкаре назвали «черной пропагандой» сообщения об отправке ею в Карабах боевиков из Сирии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отрицает участие Турции в карабахском конфликте. По его словам, ни одного свидетельства этому нет.

При этом Алиев выразил благодарность турецкому государству и народу за солидарность и поддержку.