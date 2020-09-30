В американском посольстве в Москве возмущены ужесточением наказания лидеру карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву

Решение продлить и без того несправедливый приговор на возмутительные 10 лет свидетельствует об отходе от принципа прав человека и исторической правды, написала в твиттере пресс-секретарь посольства Ребекка Росс.

Во вторник Верховный суд Карелии увеличил наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по обвинениям в сексуальном насилии над приемной дочерью. Сам Дмитриев вины не признает.